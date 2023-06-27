سمير مرقص يكشف لـ«الشاهد» امتناع برلمانى سلفى عن دخول مكتبه لكونه قبطيًا

جدة - نرمين السيد - وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد الذين رفضوا السلام الجمهورى فى البرلمان "سلفي"، كان يحضر لمبنى المحافظة ولا يدخل مكتبه، ولاحظ ذلك عندما يخرج من مكتبه ويجده وكان يرفض التعامل معه ولا يقبل بذلك، مؤكدًا أنه ككاتب لايمكن أن يصدق أشياء تحكى له مثل ذلك ولا يتخيل أن تصل المسألة لذلك.

وتابع، أن الواقعة الأخرى كانت أجيال جديدة من شباب الإخوان نجحوا فى الانتخابات وأرسل له أحدهم يطلب أن يتم تنظيف الشارع من القمامة أمام منزله، مؤكدًا أن رقم هاتفه كان معروفًا فى كل المنطقة الشمالية والتى تضم 7 أحياء وكان يلبى كل طلبات المواطنين ولكن الخدمة كانت للدولة وليس لشخص.

وأشار إلى أنها كانت لحظة استثنائية فى تاريخ مصر ويجب ان نتعاون فى الخدمة وليس أن تكون الدولة فى خدمتك وخدمة الشارع الذى تقيم به، وشعرت أن هناك نوعًا من التعالى والابتزاز والاختبار.