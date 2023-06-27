جدة - نرمين السيد - وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد الذين رفضوا السلام الجمهورى فى البرلمان "سلفي"، كان يحضر لمبنى المحافظة ولا يدخل مكتبه، ولاحظ ذلك عندما يخرج من مكتبه ويجده وكان يرفض التعامل معه ولا يقبل بذلك، مؤكدًا أنه ككاتب لايمكن أن يصدق أشياء تحكى له مثل ذلك ولا يتخيل أن تصل المسألة لذلك.
وتابع، أن الواقعة الأخرى كانت أجيال جديدة من شباب الإخوان نجحوا فى الانتخابات وأرسل له أحدهم يطلب أن يتم تنظيف الشارع من القمامة أمام منزله، مؤكدًا أن رقم هاتفه كان معروفًا فى كل المنطقة الشمالية والتى تضم 7 أحياء وكان يلبى كل طلبات المواطنين ولكن الخدمة كانت للدولة وليس لشخص.
وأشار إلى أنها كانت لحظة استثنائية فى تاريخ مصر ويجب ان نتعاون فى الخدمة وليس أن تكون الدولة فى خدمتك وخدمة الشارع الذى تقيم به، وشعرت أن هناك نوعًا من التعالى والابتزاز والاختبار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمير مرقص يكشف لـ«الشاهد» امتناع برلمانى سلفى عن دخول مكتبه لكونه قبطيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.