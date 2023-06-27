وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التيار السلفى وقتها منع المحافظ من دخول المحافظة، وأعيد تشكيل الحكومة فى يوليو 2011، بالتبعية ، مؤكدًا أن أغلب الأقباط رفضوا منصب المحافظ تأثرًا بمشهد محافظ قنا.
واكد أن عصام شرف عرض عليه الوزارة، فاعتذر وذلك لأنها ليست من طموحاته ووقتها أكدت له أننى استطيع تقديم المساعدة.
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.
ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمير مرقص لـ«الشاهد»: عرضت علىّ الوزارة بحكومة عصام شرف ورفضتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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