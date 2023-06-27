سمير مرقص لـ«الشاهد»: عرضت علىّ الوزارة بحكومة عصام شرف ورفضتها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إنه جرى العرف فى الفترة السابقة أن يكون هناك محافظ قبطى، ولكن فى التشكيل الوزارى لحكومة عصام شرف، تم تعيين محافظ قبطى فى قنا، ولكنه لم يتمكن من دخول المحافظة.





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التيار السلفى وقتها منع المحافظ من دخول المحافظة، وأعيد تشكيل الحكومة فى يوليو 2011، بالتبعية ، مؤكدًا أن أغلب الأقباط رفضوا منصب المحافظ تأثرًا بمشهد محافظ قنا.

واكد أن عصام شرف عرض عليه الوزارة، فاعتذر وذلك لأنها ليست من طموحاته ووقتها أكدت له أننى استطيع تقديم المساعدة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.