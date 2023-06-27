حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. خطاب المعزول وغضب الشارع يوم 27 يونيو 2013

جدة - نرمين السيد - تحت شعار "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، واصلت قناة الوثائقية بث الأحداث التى شهدتها البلاد قبل 10 سنوات، والتى مهدت الطريق لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت الضربة القاضية لعصابة الإرهاب فى كل ربوع الوطن.





وعرضت قناة الوثائقية ما حدث فى الـ 27 من يونيو توابع خطاب المعزول والذى امتد لأكثر من 3 ساعات، حيث توالت ردود أفعال المواطنين الغاضبة والذين رفعوا الأحذية أمام الشاشات مطالبين بعزله. وفى هذا اليوم، تزايدت طوابير المواطنين أمام محطات البنزين، والتى أشعلت نيران الغضب واندلعت المشاجرات فى كل مكان. وعلى صعيد متصل قطع عدد من المواطنين الطرق بسبب أزمة نقص الوقود والتى أوقفت الحياة فى كل المحافظات.

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