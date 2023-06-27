يوم 30 .. أغنية جديدة من إنتاج «المتحدة للخدمات الإعلامية»

جدة - نرمين السيد - الأغنية الجديدة "يوم 30" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويؤديها عدد من نجوم الغناء بقرقة واما وعلى رأسهم أحمد فهمى، ومحمد نور.
وتحتفل مصر يوم 30 يونيو الموافق يوم الجمعة المقبل بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتى فرض فيها الشعب كلمته على الظلم والفساد، ووقف فيها الجيش والشرطة بجوار الشعب فى منظر أبهر العالم كله.
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