مساء dmc- أيمن عبدالموجود: بعثة طبية كاملة تُقدم الخدمات للحجاج المصريين

جدة - نرمين السيد - قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، إنه تم التأكد من وصول كل الحجاج للمبيت بعرفات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج السعودية.





وأضاف "عبدالموجود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء dmc" المُذاع عبر فضائية "dmc"، أن هناك بعثة طبية مصرية كاملة تُقدم الخدمات للحجاج المصريين على مدار 24 ساعة، فضلًا عن وجود مستشفيات بالسعودية على أتم الاستعداد. وتابع رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن هناك عربيات مُجهزة للحجاج لوصول حجاج مصر لجبل عرفات، بالإضافة إلى غرفة عمليات من بعثة وزارة الداخلية لمتابعة الحجاج المصريين. وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، أنه تم تخصيص 150 مطوفًا لعدد 5250 ألف حاج.

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