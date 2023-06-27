مرقص: الجماعة الإرهابية وافقوا على وثيقة السلمى ثم عملوا جمعة قندهار ضدها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، إن الحضور الدينى المفاجيء فى استفتاء 19 مارس، والذى عُرف بغزوة الصناديق، عمل انتباه أو جرس إنذار أن 25 يناير التى ملك الجميع يحدث بها خلل.





ولفت خلال تقديم شهادته مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، فى برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدكتور الراحل يحيى الجمل كان مسؤول عن مؤتمر الوفاق القومي، وفى توثيق أعمال المؤتمر كان هناك محاولة لعمل أوراق دستورية تسهم فى عمل الدستور المصرى الجديد، وهذا الجهد سلم إلى الدكتور على السلمى فيما عرف بوثيقة السلمي، والتى عملوا جمعة قندهار ضدها.

وأضاف: الدكتور على كان حريصًا أن يعرض النص على كل القوى السياسية والوطنية وكل مؤسسات الدولة، وحصل تعديلات وتصويبات من أول الحركة العمالية والفلاحين واليسار والسلفيين والإخوان والليبراليين، وكان فيه لجنة فى الظل تضم تهانى الجبالى ومنى ذو الفقار، وأنا وعمرو حمزاوي".

وأردف: "حضر بعض ممثلى الإخوان، ومن بينهم الدكتور محمد مرسى فى رمضان 2011، وافقوا على النص بالكامل، فيما عدا يكون فيه ديباجة صغيرة توضح اللقطة واللحظة التاريخية نفسها، وبعد ما وافقنا، فوجئنا فى الصحف المصرية فى اليوم التالى أن الإخوان يعترضون على النص الدستوري".

وأكد أن الإخوان وافقوا برضاهم، ولم يكن أحد يملك الضغط عليهم، مردفا: "هذا المسألة لفتت نظري".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، أول تعاون إعلامى بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدرى جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.