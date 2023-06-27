كيف تجهزت شواطئ الإسكندرية لـ صيف 2023؟

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نجاح موسم الصيف 2023 يعتمد بنسبة كبيرة على أداء العمال والتزامهم بالتعليمات الخاصة بالتشغيل.





جاء ذلك، خلال اجتماعه بالعمال ومسؤولى الشواطئ، بناء على تعليمات محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال فترة اجازات عيد الاضحى المبارك وموسم صيف 2023.

ولفت عبد الرازق إلى أن الشواطئ المجانية والعامة تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين وهى التى تستحق كل الدعم وعلينا ان نوفر لهم كل سبل الراحة على الشواطئ.

وشدد على أهمية التنافس مع الشواطئ المؤجرة فى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، محذرا من أية محاولة لاستغلال الرواد وفرض الاتاوات عليهم مؤكدا أنه لن يسمح بعودة تلك الظاهرة للشواطئ مرة أخرى.

وحث رئيس الإدارة العمال على أهمية أن تكون الشواطئ واجهة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية، وشعبها، مشددا على ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه، وحسن استقبال الرواد .

واوضح عبد الرازق أن هناك خطة لانتشار كل مفتشى الإدارة على كل شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقى والغربى لتحقيق أقصى درجات الإنضباط وحل اى مشكلة فور حدوثها طبقا لتوجيهات المحافظ .

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع الأحياء لإصدار توجيهاتهم لإدارات الشواطئ بالاحياء للتأكد من جاهزية الشواطئ والكافتيريات لاستقبال الرواد، ووضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية بالشواطئ، والتأكد من توافر أدوات وحدة الإسعاف بكل شاطئ.

وشدد على أهمية التأكد من جاهزية منظومة الإنقاذ ورايات البحر وجاهزية الشواطئ بأدوات الإنقاذ "الجيت سكى - أبراج المراقبة -سترات النجاة - أطواق النجاة" مع تفعيل منظومة الشكاوى عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومواقع التواصل الاجتماعى وأرقام الشكاوى لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالمحال العامة والشواطئ والكافتيريات والممرات.

وتم تفعيل منظومة الإعلان عن نسب إشغال الشواطئ كل ساعتين على موقع الإدارة، وتوجيه الرواد إلى الشواطئ التى لا تزال تسمح نسب أشغالها باستقبالهم، مع رفع كفاءة وصيانة معدات البحر من شماسى وكراسى وترابيزات وامداد الشواطئ بمعدات إضافية استعدادا لإرتفاع نسبة الاشغال خلال أيام العيد المبارك.