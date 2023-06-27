الأزهر للفتوى: لا يجوز التضحية بالطيور.. والرسول ضحى عن غير القادرين

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وأوضح مركز الأزهر - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" - أن أمر غير القادر بالتضحية بما لا يُجزئ تعسيرٌ وتكليفٌ بما لم يكلِّفه الشرع به، وقد ضحَّى سيدنا رسول الله ﷺ عن غير القادرين على الأضحية من أمته.
وأشار مركز الأزهر إلى أن من شروط الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، وهى الإبل والبقر والغنم بسائر أنواعها، وتشمل الجاموس والمعز، ولا يُجزئ غيرها من الأسماك والطيور وسائر الحيوانات، لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}. [الحج: 34].
وأكد مركز الأزهر العالمى للفتوى أن الأضحية سنة مؤكدة على القادر عليها من المسلمين، ويجوز الاشتراك فى الأُضْحِية إذا كانت من الإبل، أو البقر والجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الناقة عن سبعة أشخاص ومن يعولونهم، وهو قول جمهور الفقهاء، ولا يجزئ الاشتراك فى أقل من السُّبْع عن الواحد ومن يعول من أهل بيته.
وأوضح أن الشاة تجزئ من الضَّأن أو المعز فى الأضحية عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا، إذا كانت مملوكة له، وضحى بها، من باب التَّشريك فى الثَّواب، غير أنها لا تجزئ فى أضحية أكثر من شخص إذا اشتركوا فى ثَمَن شرائها.
وأكد مركز الأزهر للفتوى أنه لا يجوز دفع فقير للتضحية بما تيسر عنده من الطيور أو نحوها مما لا يُجزئ، مع كون الأضحية غير واجبة عليه، بل فى ذلك تكليفٌ بما لم يُكلِّفه الشرع به، ومشقّةٌ وتعسيرٌ، وإلزامٌ بما استقر رُجُوحُ القولِ فيه إنه من السنة المؤكدة على المستطيع، وبقاء ما استقرَّ من الأحكام الصَّحيحة المناسبة للمجتمع، المراعية للحال والمآل على صورتها، لمن أهم مظاهر حُسن الفَهم، والتَّفَقُّه، والتَّرفُّق بالنَّاس، كما أنها من دليل رحمةِ شريعة الإسلام الغراء.
وأشار إلى أنه من جبر خاطر غير القادرين على الأضحية من الأمة أن سيدنا رسول الله ﷺ ضحَّى عنهم، فإذا كان القادر قد ضحَّى عن نفسه وأهل بيته، فإن غير القادر ضحَّى عنه سيد الأنام ومسك الختام ﷺ.
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