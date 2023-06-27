الحماية المدنية بالإسكندرية تنتشل ثانى ضحايا العقار المنهار

جدة - نرمين السيد - انتشلت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، ثانى ضحايا عقار الإسكندرية المنهار بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر بحى المنتزه أول شرقى الإسكندرية، بعد نحو 12 ساعة من البحث.





وكانت قوات الحماية المدنية قد انتشلت، مساء اليوم الاثنين، أولى ضحايا العقار، وهى لشاب يبلغ من العمر ٢٢ عاما.

ولا يزال البحث جاريا عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقًا، حيث تحاول قوات الحماية المدنية إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.

وقد أصيب 4 أشخاص فى محيط العقار المنهار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزة أول شرقى محافظة الإسكتدرية، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حى المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقى المحافظة.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمنى حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد فى المنطقة.