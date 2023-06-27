موعد أذان المغرب يوم عرفة

جدة - نرمين السيد - يحرص الملايين من المسلمين فى شتى أنحاء العالم على صيام هذا اليوم العظيم يوم عرفة؛ لما له من فضل كبير عند الله تعالى، حيث أخبنا النبى الكريم محمد، صلى الله عليه وسلم أن صيام هذا اليوم يكفر الله تعالى به صيام عامين كاملين أى 730 يوما كاملة.





دعاء يوم عرفة

ولا شك أننا نحيا الآن فى أعظم أيام العام على الإطلاق، وهو "يوم عرفة"، وبالتالى فإن الدعاء فى هذا اليوم العظيم أرج للقبول من أى يوم آخر، كما أن الدعاء ليلة القدر المباركة يكون أرجى للقبول من أى ليلة أخرى.

صيام يوم عرفة

وفى هذا الصدد، وردت عدة أحاديث نبوية فى فضل هذا اليوم العظيم، وفى فضل صيامه، فقد روى الإمامان البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة"، وفى رواية "يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده".

دعاء يوم عرفة

أما عن أفضل الذكر والدعاء فى هذا اليوم الكريم، فقد ورد فى حديث نبوى صحيح، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير".. رواه الإمام الترمذى بسند صحيح.

ويستحب الإكثار من الذكر والدعاء فى يوم عرفة، والدعاء بأنواع الأدعية، يدعو لنفسه، ولوالديه، وأقاربه، وأصحابه، وأصدقائه، وأحبابه، وسائر مَن أحسن إليه، وجميع المسلمين، وعلى المسلم أن يجتهد فى ذلك اليوم قدر استطاعته، فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء.

موعد صلاة المغرب يوم عرفة

وقد حددت هيئة المساحة المصرية على موقعها الإلكترونى مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، الموافق 27 يونيو 2023، فى القاهرة والمحافظات، ومنها صلاة المغرب.

ويؤذن لـ صلاة المغرب يوم عرفة فى تمام الساعة الـ 8 مساء بتوقيت القاهرة، بينما يؤذن لـ صلاة العشاء فى تمام الساعة الـ 9:34 دقيقة مساء.