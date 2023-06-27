أوقات ذبح الأضحية وكيفية تقسيمها

جدة - نرمين السيد - وقت ذبح الأضحية

قالت الإفتاء على موقعها الرسمى على الإنترنت: "أما موعد ذبح الأضحية ففى الأمصار حيث تشرع صلاة العيد، يبدأ الوقت من انتهاء الصلاة فى موضع التضحية، ولو قبل الخطبة، ولو قبل انتهاء الصلاة فى مواضع أخرى، والأفضل التأخير إلى ما بعد الخطبتين، وإن كان فى غير المِصر حيث لا تشرع صلاة العيد، فيجوز من فجر يوم النحر الصادق، وهذا رأى الحنفية، والأفضل الانتظار بقدر ما يسع انتهاء الصلاة؛ خروجًا من خلاف من اشترطه.

كيفية تقسيم الأضحية

أما عن كيفية تقسيمها وتوزيعها، فيستحب أن يأكل منها ويطعم غيره ويدخر؛ لقوله تعالى: "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِى أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا" رواه مسلم والنسائى عن جابر رضى الله عنه.

والأفضل أن يكون ذلك أثلاثًا، ويعطى منها الغنى والفقير، فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال فى أضحية النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث".

ما يستحب للمضحى فعله عند التضحية

يستحبُّ للمضحى أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك؛ لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من التفويض والتوكيل فيها، واستثنى الشافعية إن كان المضحى أنثى أو أعمى فالأفضل فى حقهما التوكيل.

ويستحب للمضحى أيضًا التسمية عند الذبح خروجًا من خلاف مَن أوجبه، فيقول: باسم الله والله أكبر، وحبذا لو صلى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، ويستحب له الدعاء بقوله: اللهم منك ولك، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا من المسلمين؛ وذلك لحديث فاطمة رضى الله عنها الآتى ولغيره، ويستحب له أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيرها من وظائف العيد وأيام التشريق لِابتدار الخير؛ قال تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ".

ويستحب له قبل التضحية أن يربطها قبل يوم النحر بأيام؛ إظهارًا للرغبة فى القربة، وأن يقلدها؛ أى يجعل شيئًا فى عنقها ليعلم أنها أضحية، وأن يُجَلِّلها؛ وهو تغطيتها وإلباسها الجُلَّ بضم الجيم أو فتحها؛ لصيانتها قياسًا على الهَدى، وألا يزيل شيئًا من شعره أو أظفاره إذا دخل أول ليلة من عشر ذى الحجة؛ تشبهًا بالحجيج، والأصل فى ذلك حديث أم سلمة رضى الله عنها مرفوعًا: "إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّى، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا" أخرجه مسلم.

ما يُكره للمضحى فعله عند التضحية

يكره إعطاء الجازر ونحوه أجرته من الأضحية؛ لحديث على رضى الله عنه قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بُدنه وأقسم جلودها وجِلالها، وأمرنى ألَّا أعطى الجزار منها شيئًا، وقال: "نَحْنُ نُعْطِيهِ منْ عِنْدنَا" رواه البخارى.

التوكيل فى ذبح الأضحية

يجوز توكيل الغير عن ذبح الأضحية: الجزار وغيره؛ للحديث المرفوع: "يَا فَاطِمَة، قُومِى إِلَى أُضْحِيتَكِ فَاشْهَدِيهَا" رواه الحاكم عن أبى سعيد الخدرى، رضى الله عنه، وإن كان به ضعف إلا أن الفقهاء اتفقوا على صحة العمل بمضمونه، والأفضل أن يذبح بنفسه.

آخر ميعاد للذبح المشروع فى الأضحية

آخر ميعاد للذبح هو آخر أيام التشريق؛ أى عند غروب شمس الثالث عشر من ذى الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأى الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبى صلى الله عليه وآله وسلم الذى رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضى الله عنه: "كلُّ أيام التشريق ذبح"، وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده".

ولفتت الإفتاء إلى أن الأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثانى أيام التشريق أى يوم الثانى عشر من ذى الحجة؛ للخروج من خلاف الجمهور.