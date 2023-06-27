غدا.. المواطنون يؤدون صلاة عيد الأضحى وسط استعدادات غير مسبوقة

جدة - نرمين السيد - ومن أجل التيسير على الناس فى أداء تلك الشعيرة بسهولة ويسر، أعلنت كافة المحافظات استعدادها الكامل لاستقبال المصلين عقب جهود بذلتها بتوجيهات من وزارة الأوقاف، شملت حملات النظافة والتجميل والتعقيم للمساجد قبل أيام من قدوم العيد، لاستقبال الرجال والنساء والأطفال فى صلاة العيد التى تعد أمرا مستحبا، لما فيه من اجتماع على الخير، وإظهار للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك.

ومن أجل إخراج اليوم على أكمل وجه، كلف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس القطاع الدينى الدكتور هشام عبد العزيز برئاسة غرفة عمليات، تضم وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير، ووكيل الوزارة لشؤون المساجد، ومدير عام المراجعة الداخلية والحكومة، ومديرى المديريات بشأن الاستعدادات لصلاة العيد.

كما قررت الوزارة الاستعانة بالواعظات للإشراف على مصليات النساء بالساحات الرئيسية والمساجد الكبرى فى صلاة عيد الأضحى المبارك، حرصًا منها على تنظيم صلاة العيد على أفضل وجه، مع عدم التداخل بين صفوف الرجال والنساء.

وأكدت الوزارة على جميع المديريات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مصليات العيد للسيدات سواء فى المساجد التى تقام بها صلاة العيد أم فى الساحات المقررة لصلاة العيد.

وبشأن استعدادت كل محافظة، أعلنت محافظة القاهرة تخصيص 241 ساحة ومسجدا لتأدية صلاة عيد العيد، وقامت مديرية الأوقاف بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد والساحات المخصصة لهذا الغرض.

أما فى الجيزة، قامت مديرية الأوقاف بحملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى مراكز وأحياء وقرى المحافظة والتى يتجاوز عددها 5000 مسجد استعدادا لإقامة صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين.

وفى محافظة الإسكندرية تم تخصيص 531 ساحة صلاة عبر 363 مسجدًا لاستقبال المصلين خلال صلاة العيد.

وفى الأقصر أعلنت مديرية الأوقاف تخصيص 1272 مسجدا و54 ساحة تضم 202 مصلى للسيدات.

أما فى الإسماعيلية، قامت مديرية الأوقاف بالمحافظة بتخصيص 104 ساحات لصلاة العيد، وتشكيل غرفة عمليات للوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التى تم تخصيصها.

فيما تم تخصيص 137 ساحة على مستوى محافظة بنى سويف، لصلاة عيد الأضحى المبارك بالتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التى تم تخصيصها.

وفى محافظة البحيرة تم تخصيص 8000 مسجد بنطاق المحافظة تقام بها صلاة العيد، وتم اختيار أفضل الأئمة لإلقاء خطبة العيد ودعم المساجد بإمام وخطيب أساسى وإمام وخطيب احتياطى، فيما تم تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لاستقبال المصلين خلال عيد الأضحى المبارك.

وفى القليوبية خصصت مديرية الأوقاف 1700 مسجد على مستوى المحافظة، ويجرى حاليا دراسة تحديد عدد من الساحات فى مناطق التجمعات بالقرى والمدن.

وأعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية عن تجهيز عدد من الساحات الخاصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك والتى بلغ عددها 442 ساحة موزعة على مراكز المحافظة، ووفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف تم الانتهاء من تجهيز الساحات المشار إليها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتضم أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد .

وفى الغربية، خصصت المحافظة 372 ساحة لأداء الصلاة، منها ساحتان رئيسيتان، الأولى بمساكن كفر حجازى بمدينة المحلة الكبرى، والثانية فى منطقة الاستاد بطنطا.

وكشفت مديرية الأوقاف بالغربية أن الصلاة ستؤدى بالمساجد الكبرى فقط بحانب الساحات ومراكز الشباب، ووضع كشوف بأسماء الأئمة على أن يكون هناك إمام احتياطى فى كل ساحة ومسجد.