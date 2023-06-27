الصحة: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف 104 ملايين مواطن

وقال عبد الغفار خلال اتصال هاتفى مع قناة "إكسترا نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن مبادرة 100 يوم صحة، هى تعبير عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بصحة المواطنين، علما بأنه يضعها على قمة أولوياته، وجميع الخدمات التى تقدم بكل المبادرات الرئاسية، وكذلك تطعيم الأطفال.
وأشار إلى أنه يتم العمل على صياغة مفهوم الصحة ومجتمع خال من الأمراض، موضحا أن الاكتشاف المبكر للمرض يؤدى للشفاء من الأمراض ويوجد توعية حول التأكد من صحة الأطعمة الخارجية وأماكن بيعها.
فى سياق آخر، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تطورات الحالة الصحية للمصابين فى حادث سقوط عقار سيدى بشر المنهار اليوم فى محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن هناك جثة تم استخراجها، بالإضافة إلى استقرار حالتين مصابتين بإصابات خفيفة موثقة وخروجهما من المستشفى.
وأوضح أن إجراءات رفع أنقاض عقار الاسكندرية المنهار مستمرة من قبل قوات الدفاع المدني، مشددا على أن هناك تعاونا وتنسيقا بين هيئة الاسعاف المصرية ومديرية الصحة بالإسكندرية وتم رفع درجة الاستعداد فى مستشفيات شرق المدينة تحسبا لوجود أى تدخلات طبية إضافية.
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