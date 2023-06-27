انت الأن تتابع خبر بشكل مفاجئ .. قطع المياه لمدة 4 أيام متواصلة عن هذه الأماكن في كفر الشيخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتكي عدد من أهالي قرية منشأة الصفا التابعة لمركز كفر الشيخ، من قطع المياه لمدة وصلت إلي 4 أيام متتالية في جميع أنحاء القرية، مما جعل هناك حالة من السخط بينهم جراء ذلك.وأوضح أهالي قرية أنهم قاموا بتقديم العديد من الشكاوي حول قطع المياه إلي شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، حيث أنه جري إبلاغهم أن بأن هناك أعمال الصيانة الدورية تجريها الشركة وأنه سوف تعود المياه خلال الساعات القادمة ولكن هذا لم يحدث.

وأشار الأهالي أنهم منذ 4 أيام تفاجئوا بقطع المياه ولم تعود حتي اليوم، وأن غداً هو عيد الأضحي المبارك، مما يعني إلي أنهم سوف يستقبلون العيد بلا مياه، مناشدين اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة.

أول رد من شركة المياه:

من جانبه أكدت منطقة مياه الشرب في كفر الشيخ، على لسان مديرها المهندس صلاح مكرم، أن يتم في الفترة الحالية ضخ المياه إلي جميع المناطق التي انقطعت عنها المياه في الأيام الماضية، بسبب أعمال تطهير للترع في المناطق التي تتغذى منها مياه الشرب، مشيراً إلي المحطة المسئولة عن توصيل المياه إلي قرية منشأة الصفا قد عادت إلي العمل مرة أخري الآن.

قطع المياه في عيد الأضحي:

وأعلنت شركات المياه والصرف الصحي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن رفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحي المبارك والتي سوف تبدأ من غداً الأربعاء 28 يونيو الجاري، لمنع حدوث أي قطع للمياه في أي المناطق، مؤكدة أنه سوف يتم التعامل بشكل فوري وسريع في حادث حدوث أي مشكلة، بالإضافة إلي تخصيص أرقام للتواصل على مدار الأربع والعشرون ساعة مع خدمة العملاء لتقديم شكاوي حال حدوث أي قطع للمياه.