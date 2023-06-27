وزارة الهجرة تطلق شعار النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شعار النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، والمقرر انعقاده يوم 31 يوليو المقبل، بمشاركة عدد كبير من المصريين بالخارج ممثلين عن مختلف الجاليات المصرية فى مختلف دول العالم، وكذلك ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها.





وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الثلاثاء، أن شعار النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج يتخذ منهج وحدة الصف تعبيرا عن تمثيل مختلف شرائح المصريين بالخارج داخل هذا المؤتمر، والتواصل المستدام بين جميع أبناء الشعب المصرى ودولتهم الأم، باستخدام ألوان علم مصر الأحمر والأسود والأبيض وكذلك اللون الذهبى، انعكاسا للمرحلة الحالية التى تعيشها مصر على مستوى النهضة والتنمية المختلفة فى كافة المجالات.

وأعربت وزيرة الهجرة سها جندى، عن تطلعاتها بأن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج ، الوجهة الأولى التى تعبر فعليا عن كل مصرى بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله، وقناة رسمية يسمع من خلالها صوته، ومسارا وطنيا لتحقيق مطالبه واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

وأوضحت أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم، والبناء على المنجزات التى حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضى، والتى كانت بمثابة تحقيق لأحلام مواطنينا بالخارج لمدة أكثر من 20 عاما، من بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب، وإعلان مجلس تأسيسى للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح أوعية ادخارية بفوائد مجزية فى البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم، وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات المهمة.

وأضافت الوزيرة أن هذه النسخة من المؤتمر تهتم بموضوعات وتحديات تواجه الجاليات المصرية بالخارج، وكذلك الاحتياجات الأساسية لهم، وتسليط الضوء على ما يجد من موضوعات تطرأ على أوضاع المصريين بالخارج فى أى من الدول.

وأكدت أن المؤتمر سيضم ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، مشددة على ضرورة استمرار أبناء الجاليات المصرية فى تقديم مقترحاتهم خلال المؤتمر لما يمكن تقديمه من فعاليات، وذلك من أجل تحقيق أعظم استفادة منه وخدمة المصريين بالخارج، موضحة ضرورة الاطلاع على تجارب الجاليات المصرية بالخارج، وما حققته خلال الفترة الماضية للاستفادة منه والبناء عليه فيما هو قادم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه من المقرر أيضا تنظيم زيارات ميدانية على هامش المؤتمر إلى مناطق استثمارية مهمة، حتى يتسنى لأبناء الجاليات المصرية الاطلاع على الفرص المتاحة والمشاركة فيها.