«الرى» ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد لاستيفاء الاحتياجات المائية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، إنه تم رفع درجة الاستعداد بين مختلف أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات ومواجهة كل أشكال التعديات.





وكان الدكتور سويلم قد وجه بتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكل الإدارات من خلال عمل نوبتجيات للمهندسين والفنيين بما يحقق المتابعة المستمرة لكل عناصر المنظومة المائية. كما وجه وزير الرى بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد وخاصة بالنقاط الساخنة والحرجة، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى. وشدد على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية. وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكل الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا للعيد.

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