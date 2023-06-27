«الفضاء المصرية»: اتفاقية تعاون مع الوكالة الروسية يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقى، توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة ونظيرتها الروسية فى شهر يوليو المقبل خلال المنتدى الاقتصادى والإنسانى الروسى الإفريقى، الذى سينعقد فى سانت بطرسبرج.





وأشارت الوكالة فى بيان أصدرته اليوم إلى أن ذلك جاء خلال استقباله وفد وكالة الفضاء الروسية برئاسة يورى بوريسوف، والسفير غيورغى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق لهم، بمقر الوكالة. وأكد الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء أنه تربط مصر علاقات طويلة الأمد ووثيقة مع روسيا وقدرات وتعاون كبير نحو التنمية، موضحا أنه تم خلال الزيارة عقد مناقشات حول المبادئ والفوائد الضرورية لتطوير التعاون المصرى الروسى فى مجال تطوير تعليم تكنولوجيا الاتصال واستكشاف الفضاء الخارجى وإنتاج وإطلاق المركبات الفضائية وتطوير البرنامج المأهول والبنية التحتية الفضائية والأرضية.

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