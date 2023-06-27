مدير إدارة المجازر: رفع درجة الاستعداد لاستقبال الأضاحى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للمجازر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، رفع درجة الاستعداد بكل المجازر على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمات الذبح للمواطنين مجانا.





وقال عبدالمنعم، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد عملية الذبح بالمجازر عن طريق الطبيب البيطرى المسؤول، للتأكد من خلوها من أى أمراض، حفاظا على صحة المواطنين.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المجازر وإلغاء الإجازات لتلبية طلبات المضحين خلال أيام عيد الأضحى الأربعة.

وأوضح مدير إدارة المجازر أن عقوبة الذبح فى الشارع تتراوح بين 10 إلى 40 ألف جنيه، موضحا أنه تم تشكل لجنة مهمتها عمل محاضر للمخالفين.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد شدد على تكثيف حملات الرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحى الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أى تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكل المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار ذبح الأضاحى للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح فى الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.