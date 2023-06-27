مسؤولون بالمفوضية الأوروبية: مصر جار وثيق وشريك استراتيجى للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - ولفت المسؤولون إلى أن الشراكة التى تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبى تمتد لما يقرب من عشرين عاما.

وأوضح مسؤولو المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبى ينظر لمصر كونها شريكا استراتيجيا بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبى يتعين دعمه ومساندته والتشاور معه فى القضايا كافة.

جاء ذلك فى سلسلة لقاءات عقدها مسؤولو المفوضية الأوروبية المعنيون بالشراكة مع الجنوب ومصر، مع الوفد الصحفى المصرى، الذى يقوم حاليا بزيارة إلى بروكسل، لترسيخ أهمية دور الصحافة والإعلام المصرى فى تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.

وقال المسؤولون الأوروبيون إنه تم إقرار الوثيقة الجديدة لأولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، العام الماضى، والتى تستمر حتى عام 2027.

وأضافوا أن مصر تعد دون شك شريكا استراتيجيا مهما بالنسبة لنا، نظرا لكونها ليست فقط بوابة لإفريقيا، وإنما كذلك نظرا لدورها المهم فى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربى، وأشاروا إلى التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالاستقرار فى المنطقة، فضلا عن ملفات الهجرة والطاقة والاقتصاد، وأكدوا فى هذا الصدد أهمية المناقشات والاجتماعات المتواصلة بين السلطات المصرية ومسؤولين فى المفوضية الأوروبية.

واستعرض مسؤولو المفوضية الأوروبية أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى بما فى ذلك على الصعيد السياسى والاقتصادى، وكذلك مواجهة عدم الاستقرار والإرهاب والهجرة، والسياسة الخارجية، حيث إن مصر تعد لاعبا أساسيا فى المنطقة بأكملها.

ولفتوا إلى أن مصر تعد من الدول القليلة التى لا تطلب الحصول على أموال ولكنها تطلب من الاتحاد الأوروبى الخبرات التقنية والتكنولوجيا، وأشادوا بالتعاون بين الجانبين فى المجال التجارى فى ضوء الزيادة الملحوظة فى حجم التبادل التجارى.

وأوضح مسؤولو المفوضية الأوروبية المعنيون بسياسات الجوار والشراكة والتجارة مع دول جنوب المتوسط، وفى مقدمتها مصر أن الجانب الأوروبى يعمل على زيادة الاستثمارات فى مصر، كما يقدم الاتحاد الأوروبى القروض من أجل دعم الاستثمارات، لاسيما فى مجالات الطاقة والنقل النظيف والمناخ والبيئة والمياه.

وذكروا أنه تم خلال العام الماضى تخصيص 100 مليون يورو، لدعم مصر فى مواجهة أزمة الغذاء التى خلفتها الحرب فى أوكرانيا ، كما تم تخصيص 50 مليون يورو، لدعم مشروعات مبادرة حياة كريمة.

كما ركز مسؤولو المفوضية الأوروبية فى استعراضهم لمجالات التعاون المشترك على دعم الاتحاد الأوروبى لعدد من البرامج الخاصة بالمرأة والتجارة والصناعة والتعليم فى مصر.

وأشاروا كذلك إلى التعاون مع مصر فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه فى منطقة الجبل الأصفر وخليج السويس على سبيل المثال، بخلاف دعم المشروعات فى مجالات الاقتصاد النظيف والاقتصاد الأخضر والمناخ ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المسؤولون الأوروبيون أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام والمؤسسات الصحفية، حيث يدعم الاتحاد الأوروبى المؤسسات الإعلامية والصحفية، وأيضا البرامج التى تهدف إلى مواجهة الأخبار الكاذبة، ليس فقط فى الصحف، ولكن على مواقع التواصل الاجتماعى فى إفريقيا والعالم، وأشاروا إلى أن هناك مناقشات مع عدد من الأكاديميات والمنظمات والجامعات والقطاع الخاص.

وحول الدعم الأوروبى لمصر لمواجهة أزمة اللاجئين الذين تقوم مصر باستضافتهم والذين يناهز عددهم تسعة ملايين، قال المسئولون رفيعو المستوى بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبى خصص ما يقرب من 60 مليون يورو، لدعم مصر فيما يتعلق بالهجرة فى كل الجوانب، مؤكدين أنه -وخلال المرحلة الحالية وفى إطار وثيقة أولويات الشراكة- فإن الاتحاد الأوروبى يقدم حتى عام 2027 ما يقرب من 160 مليون يورو فى هذا الإطار.

وحول الاستثمارات فى مصر، شددوا على أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية فى مصر تشجع على المزيد من الاستثمارات.

ومن جانب آخر، قال المسؤولون بالمفوضية الأوروبية إن مصر والاتحاد الأوروبى وقعا على اتفاقية الشراكة منذ حوالى 20 عاما فى عام 2004، مشيرين إلى أن الاتحاد الأوروبى يعد حاليا الشريك التجارى الأول بالنسبة لمصر.

وأضافوا أن الاتحاد الأوروبى يعمل كذلك مع مصر فى إطار منطقة المتوسط، مشددين على أن الاقتصاد والتجارة يشكلان عنصرا مهما فى إطار التعاون القائم مع مصر، وفى إطار الأولويات التى تضمنتها وثيقة أولويات الشراكة (2021-2027)، والتى تم تحديدها وفقا لأولويات مصر.