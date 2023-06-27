رئيس الرعاية الصحية يطمئن على استعدادات تأمين احتفالات العيد

جدة - نرمين السيد - واستهل الدكتور أحمد السبكى، جولته التفقدية، بزيارة مستشفى فايد التخصصى، تلاها زيارة مجمع الإسماعيلية الطبى، التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وذلك للاطمئنان على استعدادات التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، وموسم الإجازات الصيفية.

وتفقد السبكى، الأقسام المختلفة بالمستشفى والمجمع الطبى من أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والأقسام الداخلية للمرضى، والرعايات المركزة، والحضانات، وغرف العمليات، والمعامل، والأشعة، والصيدليات، للاطمئنان على رفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى، وكذلك موسم الإجازات الصيفية بالمحافظات الساحلية التى يرتاد إليها المواطنين خلال شهور الصيف لقضاء عطلتهم الصيفية.

واطمئن السبكى، خلال جولته التفقدية، على توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وفصائل الدم ومشتقاته، والطعوم والأمصال بالمنشآت الصحية، كما اطمئن على توافر المخزون الاستراتيجى لهم، فضلًا عن مراجعة جداول التشغيل لتكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طوال فترة احتفالات العيد وموسم الإجازات الصيفية.

وتفقد السبكى، استعدادات غرف الأزمات والرصد بالمنشآت الصحية، وانعقادها على مدار الساعة؛ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات العيد والإجازات الصيفية، كما اطمئن على تفعيل نظام الإبلاغ الآلى والتكامل مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة لضمان التعامل الفورى مع أى أزمات أو أحداث طارئة بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.

وحرص السبكى، خلال جولته، على استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة للاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية لهم بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

كما حرص على التحدث مع الأطقم الطبية للوقوف على احتياجات لأى دعم مركزى لتنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات العيد والإجازات الصيفية على أعلى مستوى.

وأشاد السبكى، بجودة استعدادات التأمين الطبى لاحتفالات العيد وموسم الإجازات الصيفية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، مؤكدًا دعم المنشآت الصحية التابعة للهيئة بفرق الانتشار الطبى السريع، والتنسيق الكامل مع غرفة الأزمات بوزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية.

وعلى هامش جولته التفقدية، عقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، اجتماعًا مع مدراء الإدارات المركزية والعامة والأطقم الطبية والإدارية، حيث استمع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول استمرارية تطوير وتحسين بيئة العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وثمَّن السبكى، جهود جميع العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية فى خدمة وعلاج المرضى، كما حثهم على استمرار بذل مزيد من الجهد والتفانى والإخلاص فى العمل لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

ورافق الدكتور أحمد السبكى، خلال جولته التفقدية بالإسماعيلية، عدد من قيادات ومدراء الإدارات المركزية والعامة بالمقر الرئيسى للهيئة، وفروعها، ومنشآتها الصحية بالإسماعيلية.