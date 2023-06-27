شواطئ الإسكندرية تستعد لـ صيف 2023 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - كثفت محافظة الإسكندرية استعداداتها لاستقبال المصيفين خلال إجازة العيد، وفصل الصيف المقبل، حيث رفعت كفاءة معدات البحر من شماسى وكراسى، وأمدت الشواطئ بمعدات إضافية استعدادا لارتفاع الأشغال.





ووفق محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، حذرت المحافظة من استغلال الزوار وفرض الإتاوات عليهم، فيما تم وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية بالشواطئ، والتأكد من توافر أدوات وحدة الإسعاف بكل شاطئ. وتم تجهيز الشواطئ بـ الجيت سكى وأبراج المراقبة وسترات النجاة، ووضع خطة لتحقيق أقصى درجات الانضباط وحل المشكلات.

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