فضائل يوم عرفة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتميز يوم عرفة بالعديد من الفضائل والتى يوضحها الإنفوجراف التالى:

ويفضل الإكثار صيغ التهليل والتكبير وهى متعددة ومنها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

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