البيئة: المحميات الطبيعية جاهزة لاستقبال الزائرين خلال العيد

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن رفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وخصوصا المحميات الساحلية مثل رأس محمد بجنوب سيناء ووادى الجمال بالبحر الأحمر والتى يفضلها المواطنين خلال شهور الصيف.





وأكدت ياسمين فؤاد توفيركل سبل الراحة للاحتفال بالعيد وسط أجواء الطبيعة لتكون تجربة حقيقية للاستمتاع بالسياحة البيئية والاحتكاك بالطبيعة. كما أكدت أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالطبيعة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ الإستدامة البيئية، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لفتح أبواب المحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع تنفيذ برامج لتوعية الزوار وتوفير مطبوعات وأفلام للعرض على الزائرين توضح التنوع البيولوجى الفريد بمصر، بالاضافة إلى توفير سيارات إسعاف ومنقذين بالمحميات خاصة البحرية، وكذلك التواجد المكثف لباحثى البيئة لاستقبال الزائرين. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن ملف المحميات الطبيعية حظى باهتمام ودعم كبير خلال الآوانه الأخيرة من القيادة السياسية لذا يتم تطويرها وإدارتها وفق النظم العالمية الحديثة للحفاظ عليها وتعظيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وصون ما تزخر به مصر من تنوع بيولوجى، مما يفتح الأبواب أمام القطاع الخاص للاستثمار فى مجال السياحة البيئية بالمحميات والتى تعد نقلة نوعية تم دراستها فى أسلوب إدارة المحميات، وجذب السياح وتشجيع المواطنين على زيارتها والتعرف على الثقافات المختلفة للسكان المحليين بما يعد دعما لقطاع السياحة وتعزيز صناعة السياحة البيئية.

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