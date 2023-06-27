مطران الأقصر يهنئ محافظ قنا بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - رافق نيافته الأب ملاك ناجى، وكيل إدارى عام الإيبارشية، والأخت كاترين ثروت، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا.

وباسم أسرة الإيبارشية عبر نيافة الأنبا عمانوئيل لمحافظ قنا، عن خالص التهانى القلبية بعيد الأضحى المبارك متمنياً له ولكل معاونيه التوفيق والنجاح من أجل خير أبناء المحافظة، مثنياً وشاكراً على كل المجهودات المتميزة على كافة المستويات وخاصة خدمات البنية التحتية، ومشروع القرن حياة كريمة، وما يقوم به من خطة محكمة فى متابعة القرارت حتى ترى النور وتنفذ على أرض الواقع.

وشكر المحافظ مطران الإيبارشية والوفد المرافق له على المشاعر الودودة والطيبة متمنياً دوام هذه الروح بين أبناء الشعب المصرى خلف القيادة السياسية الحكيمة التى تعمل جاهدة من أجل بناء الجمهورية جديدة.

وعبر عن تقديره لما تقوم به الكنيسة الكاثوليكية من خدمات متنوعة للمجتمع خاصة فى مجال التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

من جانبه أكد نيافة الأنبا عمانوئيل، حرص الكنيسة الكاثوليكية على تواصل دورها فى خدمة كل أبناء المجتمع المصرى وأن تساهم فى مسيرة التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة تحت القيادة السياسية التى تعمل بلا كلل من أجل رفعة مصر وشعبها العظيم.