ألمانيا تبادل ديونها مع مصر لتعزيز التحول للطاقة الخضراء

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان السفارة الألمانية فى القاهرة، وقع بنك التنمية الألمانى "KfW" بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية "BMZ"، اتفاق مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو مع وزارة التعاون الدولى ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزى المصرى، حيث يعفى هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها فى تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء فى مصر بدلاً من ذلك".

جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت فى أثناء انعقاد المؤتمر الدولى للمناخ COP27 فى شرم الشيخ فى شهر نوفمبر 2022 بالمساهمة بشكل كبير فى مبادرة مصر "محور الماء والطعام والطاقة".

وأضاف البيان: "وتماشيا مع هذا الحدث فقد قدمت ألمانيا حزمة تمويلية إجمالية تزيد عن 250 مليون يورو لنفس هذا الغرض تشتمل على إعفاء من الدين ومنح وقروض ميسرة للغاية، تدعم مبادلة الدين الحالى للحكومة المصرية فى تحقيق هدفها المتمثل فى انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030 ، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التى تعهد الطريق لهذه المبادرة المهمة".

ويهدف المشروع إلى تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة فى شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص فى إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتى رياح "مزرعة "أميونت"، ومزرعة رياح البحر الأحمر"، بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية.

وبموجب هذا الاتفاق، سيتمكن الشعب والاقتصاد المصرى من الوصول إلى إمدادات طاقة محسنة وفعالة، من حيث التكلفة، وموثوقة فى ظل طاقة متجددة متكاملة على النحو الأمثل، وسيتم تنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.