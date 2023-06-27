فقدان الشرعية.. مسار التمرد على نظام الجماعة الإرهابية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتكونت جبهة الإنقاذ الوطنى التى ضمت الأطياف السياسية فى مصر، ورفضت الإعلان الدستورى المكمل بالديكتاتورى، وبعدها بدأت المظاهرات، وتبع ذلك استقالة عدد من مستشارى ومساعدى المعزول، مما دفع المعزول إلى إصدار إعلان دستورى جديد فى ديسمبر 2012.
فى أبريل 2013 ظهرت حركة تمرد الرافضة للتدهور الذى وصلت إليه البلاد، واستهدفت جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من المعزول وإجراء انتخابات رئاسية، بحسب المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
ونجحت الحركة بحلول 29 يونيو 2013 فى جمع 22 مليون و145 ألف توقيع، وحددت الحركة يوم 30 يونيو للخروج فى مظاهرات حاشدة ضد المعزول، ولبى الملايين نداء، وخروجوا فى ميادين مصر.
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