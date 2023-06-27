وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير التنمية المحلية فى نص برقية بعثها اليوم "يطيب لى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامى بهذه المناسبة الدينية الكريمة، سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الاسلامة والعربية بالخير واليمن والبركات".

وأضاف آمنة: "وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصرنا الحبيبة، وأن يوفقكم فى تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وازدهار لوضع مصرنا الغالية فى مصاف الدول المتقدمة.. أمل سيتحقق بإذن الله.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام".

وفى سياق متصل، بعث هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التنمية المحلية فى نص البرقية: "يطيب لى أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لسيادتكم بخالص إعزازى وتقديرى وبأصدق وأرق التهانى القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.. واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامى بهذه المناسبة الدينية الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على سيادتكم والأمن الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات".

وتابع "نتمنى من المولى عز وجل أن يجعل هذا العيد المبارك عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية فى ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالآمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية فى ظل قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام".

كما بعث وزير التنمية المحلية هشام آمنة برقية تهنئة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا وزير التنمية المحلية فى نص البرقية المولى عزل وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شيخ الأزهر وعلى الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان، وأن يوفقه دائماً لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.