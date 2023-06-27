السيسى يهنئ ولى عهد الكويت بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً تحت قيادة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. من جانبه، أعرب ولى العهد الكويتى عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التقدم والازدهار والسلام.

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