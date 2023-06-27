السيسى يتلقى التهنئة من الرئيس الفلسطينى بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وأعرب الرئيس الفلسطينى عن خالص أمنياته للشعب المصرى بالخير والرخاء. من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب الفلسطينى الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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