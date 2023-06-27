ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار بالإسكندرية إلى 4 أشخاص

وكانت قوات الحماية المدنية انتشلت 3 جثامين من ضحايا العقار، الأول لشاب يبلغ من العمر 22 عاما، والثانى لرجل يبلغ من العمر 41 عامًا، والثالث لطفل يبلغ من العمر 13 عاما، ولا يزال البحث جاريا عن ضحايا آخرين أسفل العقار المنهار، المكون من 14 طابقًا، وتحاول قوات الحماية المدنية إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل العقار.
وأصيب 4 أشخاص فى محيط العقار المنهار رقم 5 شارع خليل بشارع خليل حمادة بحى المنتزة أول شرقى محافظة الإسكندرية، بينهم أحد أفراد الأطقم الطبية من المسعفين أثناء أداء عمله بالعقار المنهار.
وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من حى المنتزه أول حول انهيار أجزاء كبيرة من عقار شرقى المحافظة.
وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ رفقة 10 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمنى حول محيط العقار لمنع المارة من التواجد فى المنطقة.
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