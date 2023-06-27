السيسى يهنئ الرئيس التونسى بحلول عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وقد توجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسى نعمة الأمن والاستقرار.
وقد أعرب الرئيس التونسى عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسى على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام الأمن والاستقرار وكل التقدم والازدهار.
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