جدة - نرمين السيد - نقلت الإعلامية رضوى حسن وقوف حجاج بيت الله على جبل عرفات، ركن الحج الأعظم، وسط توافد حجاج بيت الله على صعيد على عرفات، ويقع صعيد عرفات بين مكة والطائف، ويتوافد عليه حجاج بيت الله الحرام من شروق الشمس إلى الغروب.





وأجرت الإعلامية رضوى حسن لقاءات مع حجاج بيت الله، عبر قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، والذين عبروا عن سعادتهم بالحج هذا العام، موجهين الشكر للملكة العربية السعودية على خدمة بيت الله الحرام.

وردد حجاج بيت الله الحرام التلبية "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.. إن الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك". وتوجه عدد من الحجاج المصريين بالدعاء لمصر وقيادتها بأن ينعم عليها بالأمن والأمان والسخاء والرخاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعلامية رضوى حسن تنقل وقوف حجاج بيت الله على جبل عرفة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.