السيسى يهنئ رئيس المجلس الرئاسى الليبى بحلول عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وهنأ الرئيس السيسى شقيقه رئيس المجلس الرئاسى الليبى بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء. وأعرب محمد المنفى من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية الكريمة من الرئيس، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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