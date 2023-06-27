وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال عطلات عيد الأضحى

وأشار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الوزير تفقد عدة أقسام مختلفة "العناية المركزة، الطوارئ، رعاية القلب، الملاحظة، الصيدلية، رعاية المخ والأعصاب"، واطلع الوزير على نسب الإشغال بالمستشفى والتى بلغت معدلاتها الطبيعية، وتابع انتظام الأطباء والتمريض بمختلف التخصصات، كما اطلع على جدول النوتيجيات الخاصة بخطة طوارئ عيد الأضحى.
وتابع أن الوزير، حرص على تفقد غرفة إقامة المرضى، وكذلك المرضى متلقى الخدمة الطبية بغرفة الفحص، موجهًا بسرعة توفير سرير عناية مركزة لأحد المرضى، واطمأن الوزير توافر المخزون الاستراتيجى من الأدوية وأكياس الدم بمختلف الفصائل والبلازما، ووجه الوزير، بضرورة التنسيق بين مستشفيات الصحة بمختلف قطاعاتها والمستشفيات الجامعية، وذلك لتحقيق التكامل وسد العجز بين حالة وجود أى عقبة تقابل عمل الفريق الصحى.
واستكمل المتحدث الرسمى أن الوزير أكد الأهمية التى يمثلها مستشفى معهد ناصر باعتبار صرحًا طبيًا كبيرًا يستقبل عدد كبير من المرضى، نظرًا لموقعه الجغرافى، وخلال جولته المفاجئة.
وأكد وزير الصحة حرص وزارة الصحة والسكان على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل الصحى، كما شدد الوزير على أهمية تطبيق خطة التأمين الطبى للعطلات الصيفية 2023 والتى تشمل الخدمات "الوقائية، العلاجية، الإسعافية"، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى، لتلقى أى طارئة أو حادثة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
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