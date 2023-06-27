مبادرة «100 يوم صحة» تواصل أنشطتها فى أسوان

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بأسوان الدكتور إيهاب حنفى، إن مبادرة "100 يوم صحة" تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، بالإضافة إلى تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل "السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى"، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل "التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وفحص السكر وضغط الدم".





وأوضح وكيل الصحة -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتى تحت إشراف المحافظ أشرف عطية لمتابعة جهود فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى انطلقت منذ أمس الأول، وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر القادم، لافتا إلى أنه تم التنسيق المسبق مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لإطلاق فعاليات المبادرة الهادفة إلى تحقيق الصحة العامة وسلامة الأسرة والمجتمع. وأشار وكيل الصحة إلى أن هذه المبادرة تقدم خدمات "العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج"، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

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