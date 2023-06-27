62 مولا و210 سلاسل مواد غذائية.. كيانات جديدة تنضم لـ«كلنا واحد» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الداخلية عن انضمام عدد من السلاسل والكيانات لفعالية يوم 30 يونيو 2023 التى تطلقها وزارة الداخلية ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.





وأشارت الداخلية إلى أنه حتى الآن انضم 62 مولا تجاريا و210 سلاسل مواد غذائية ومطاعم وكيانات صناعية بإجمالى 1805 محلات بجميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة. يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الإحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى 1368 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg).

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