محافظ الشرقية: مستعدون لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، استعداد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى، حيث تقرر إعلان حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الرقابية ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية لمواجهة أية حالات تسمم أو نزلات معوية وتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بجميع الوحدات المحلية لتلقى شكاوى المواطنين وحلها على الفور.





وقال المحافظ - فى بيان اليوم الثلاثاء - إنه تقرر تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين للمرور على مصانع ومحلات الأسماك المملحة والمدخنة والطازجة المنتشرة بأرجاء المحافظة للتأكد من سلامة إنتاجها وصلاحية المعروض للاستهلاك الآدمى، كما تقرر تشكيل فرق عمل بجميع الوحدات المحلية لجمع مخلفات المواطنين من الحدائق والمنتزهات أولا بأول والحفاظ على المظهر الحضارى للمدن ولإصلاح أى أعطال مفاجئة بالمرافق، إلغاء الإجازات فى مستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين وتجنب افتعال أزمات.

من جانبه، صرح مدير أمن الشرقية محمد صلاح بأنه تم إعداد خطة لتحقيق الانضباط فى الشارع أثناء الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك يشارك فيها ضباط البحث الجنائى والأمن العام والمرور، بهدف تحقيق السيولة المرورية وإحباط أية محاولات للتحرش أو استغلال المواطنين وترويعهم.

وفى ذات السياق، استعدت حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق لاستقبال روادها فى عيد الأضحى المبارك، حيث تم زيادة عدد منافذ بيع تذاكر الدخول وسلات المهملات لجمع مخلفات المواطنين أولا بأول، وكذلك زيادة أفراد الأمن الداخلى لتأمين رواد الحديقة وإلغاء الراحات والإجازات لجميع العاملين.

وقال مدير حديقة الحيوان بالزقازيق المهندس أيمن لطفى، إن رسوم الدخول للحديقة ثابتة منذ سنوات وقيمتها 5 جنيهات ويتم إعفاء أبناء مؤسسات الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة منها لتمكينهم من الاستمتاع بالعيد، مشيرا إلى أن الحديقة تستقبل روادها من 7 صباحا وحتى غروب الشمس، وتم نشر لوحات إرشادية للتحذير من استخدام الألعاب النارية التى تثير فزع الحيوانات داخل الحديقة، كما تم زيادة مساحات المسطحات الخضراء لتمكين رواد الحديقة من الافتراش عليها وتناول مأكولاتهم المفضلة وتم تزويد الحديقة بملعب وملاهى للأطفال.

وأشار لطفى إلى أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف للتواجد داخل الحديقة لمواجهة أى حالات مرضية، وكذلك التنسيق مع الجهات الأمنية للتواجد المكثف حول الحديقة، كما تم تزويدها بمجموعة نادرة من الزواحف والطيور والحيوانات النادرة لتمكين روادها من الاستمتاع بها.