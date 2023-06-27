الرئيس السيسى يهنئ نظيره السورى هاتفيا بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السورى بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنيا موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السورى الشقيق.





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