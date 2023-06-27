الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بالرئيس السورى بشار الأسد للتهنئة بعيد الأضحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يونيو 2023 07:28 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث توجه بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سوريا والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوري الشقيق.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري عن التقدير والامتنان للتهنئة الكريمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معرباً عن خالص الأمنيات الطيبة لمصر وشعبها بدوام الاستقرار والتقدم والازدهار.