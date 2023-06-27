التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يونيو 2023 08:26 مساءً -

يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غداً الأربعاء أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحي علي الفئات الأولي بالرعاية والأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك بتكلفة اجمالية بلغت ١.٣ مليار جنية.

وتتضمن الحملة توزيع 5 مليون كيلو من لحوم الأضاحي و أكثر من ١٥٠ ألف قطعة ملابس وهدايا للأطفال بجانب صرف إعانات نقدية لأكثر من 15 مليون مستفيد يمثلون حوالي 3 مليون أسرة من الفئات الأولي بالرعاية وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف من متطوعي التحالف الوطني.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأولي بالرعاية و الأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية ، وسعياً من أعضاء التحالف الوطني لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة لتخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم في هذه الأيام المباركة.

وتبدأ عملية ذبح وتقطيع الأضاحي في المجازر المعتمدة بالمحافظات تمهيداً لتوزيعها على الفقراء والأسر المستحقة من بعد صلاة عيد الأضحى حتى انتهاء أيام التشريق تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق الكامل مع مديرياتها فى المحافظات المختلفة.

وفي إطار الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك قامت جمعيات ومؤسسات التحالف بجولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحي وجودة الرؤوس وإجراء الكشف البيطري عليها، وكذلك المجازر ومدى استعدادها لاستقبال الأضاحي خلال ايام العيد

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.