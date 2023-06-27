وفد كنسى يهنئ محافظ شمال سيناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - استقبل محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم الثلاثاء، وفد مطرانية شمال سيناء برئاسة الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، والقس غبريال إبراهيم نائب الأسقف، حيث قدم الوفد التهنئة بإسمه وبإسم قيادات وأبناء الكنيسة بشمال سيناء، إلى المحافظ وقيادات وأهالى المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.





وأكد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية، علاقات الود والمحبة بين الشعب المصرى، مشيرا إلى أن كل من الدين الإسلامى والمسيحى يحتفلان بالمناسبات الدينية ويشاركان بعضهم البعض فى كافة المناسبات. بدوره، أكد المحافظ الروابط القوية والعلاقات الأخوية التى تجمع بين أبناء مصر عامة ومحافظة شمال سيناء خاصة، وهو الذى يظهر فى المناسبات والأعياد الدينية والوطنية المختلفة. وأشار المحافظ إلى أن الإنجازات والمشروعات التنموية التى تنفذ فى مختلف محافظات الجمهورية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تتم بأيادى مصرية سواء مسلمين أو مسيحيين، فالجميع يعمل من أجل رفعة هذا الوطن.

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