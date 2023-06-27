التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يطلق أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحى

جدة - نرمين السيد - يطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى غدا الأربعاء، أكبر حملة لتوزيع لحوم الأضاحى على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بتكلفة اجمالية بلغت 1.3 مليار جنية.





وتتضمن الحملة توزيع 5 مليون كيلو من لحوم الأضاحى وأكثر من 150 ألف قطعة ملابس وهدايا للأطفال بجانب صرف إعانات نقدية لأكثر من 15 مليون مستفيد يمثلون حوالى 3 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وذلك بمشاركة أكثر من 10 آلاف من متطوعى التحالف الوطنى.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية، وسعيا من أعضاء التحالف الوطنى لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة متكاملة لتخفيف العبء عن كاهلهم وإدخال السرور على قلوبهم فى هذه الأيام المباركة.

وتبدأ عملية ذبح وتقطيع الأضاحى فى المجازر المعتمدة بالمحافظات تمهيدا لتوزيعها على الفقراء والأسر المستحقة من بعد صلاة عيد الأضحى حتى انتهاء أيام التشريق تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى وبالتنسيق الكامل مع مديرياتها فى المحافظات المختلفة.

وفى إطار الاستعدادات لإستقبال عيد الأضحى المبارك قامت جمعيات ومؤسسات التحالف بجولات تفقدية للوقوف على مدى جاهزية واستعداد المزارع لتوريد الأضاحى وجودة الرؤوس وإجراء الكشف البيطرى عليها، وكذلك المجازر ومدى استعدادها لاستقبال الأضاحى خلال أيام العيد.

يذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.