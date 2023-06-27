مانشستر سيتى يضم كوفاسيتش من تشيلسى لمدة 4 مواسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يونيو 2023 09:30 مساءً - أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي التعاقد رسمياً مع اللاعب ماتيو كوفاسيتش قادماً من صفوف تشيلسي في صفقة مدتها 4 سنوات حسبما أكد الموقع الرسمي للسيتزنز.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا 221 مباراة في 5 مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبى، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في النادي لعام 2019/20.

وخاض ماتيو كوفاسيتش حتى الآن 95 مباراة دولية مع كرواتيا وكان جزءًا أساسيًا من تشكيلة منتخب بلاده التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2018 واحتلت المركز الثالث في بطولة العام الماضي في قطر.

وقال كوفاسيتش إنه سعيد بالانضمام إلى السيتي حيث يقول إنه يستطيع مواصلة التطور تحت إشراف المدرب بيب جوارديولا ويعتقد أنه سينضم إلى أفضل فريق في كرة القدم العالمية.

أضاف كوفاسيتش: "هذه خطوة رائعة بالنسبة لي ، ولا أطيق الانتظار للبدء مع سيتي".

تابع كوفاسيتش: "أي شخص شاهد هذا الفريق تحت قيادة بيب يعرف كم هم جيدون - بالنسبة لي ، هم الأفضل في العالم. الألقاب التي فازوا بها واضحة للجميع ، لكنهم أيضًا أفضل فريق كرة قدم".

أوضح لاعب السيتي الجديد: "الانضمام إلى هذا الفريق هو حقًا حلم لأي لاعب كرة قدم".

وقال كوفاسيتش: "لا يزال لدي الكثير من التعلم والتطوير لأقوم به ، وأنا أعلم أنه تحت إدارة بيب يمكنني أن أصبح لاعبًا أفضل ، وهو أمر مثير حقًا بالنسبة لي".

وشدد كوفاسيتش: "خطتي الآن هي الراحة لبضعة أسابيع قبل العودة إلى مانشستر للتحضير للموسم الجديد. أريد مساعدة هذا النادي على البقاء في القمة والفوز بمزيد من الألقاب ".