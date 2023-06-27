عاجل- الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد فى بيانها، أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس معتدل على كافة الأنحاء، فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على أنحاء البلاد ليلا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الأربعاء المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة الصغرى 28 درجة.

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 29 درجة.