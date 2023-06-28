محافظ قنا يجرى جولة تفقدية بعدد من مشروعات الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - أجرى محافظ قنا أشرف الداودى، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا بمدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل بمحطتى الألبان 1 و2 ومزرعة النخيل ومشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف، ورافقه الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطرى، وطارق لطفى رئيس مدينة قنا، واشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائى، وعدد من القيادات التنفيذية.





واطمأن محافظ قنا، على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

وتابع المحافظ، سير العمل بمزرعة الخراف والتى يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلى معدلات فى أوزان الخراف قبل بيعها.

كما تفقد أعمال تجهيز وإعداد الصوبات الزراعية لزراعتها بالكنتالوب ومختلف أنواع الخضروات ( طماطم شيرى - طماطم بلدى - خيار - فلفل حار - فلفل رومى - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود ) وتتم زراعتها بنظام الرى الحديث باستخدام سماد عضوى نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد الداودى، خلال الجولة، على أهمية المتابعة المستمرة لمزارع النخيل والتى تمتد على مساحة 210 أفدنة، منها 45 فدانا بالنخيل المجدول بإجمالى 3 آلاف نخلة، و15 فدانا بالنخيل البارحى بإجمالى 1000 نخلة، و150 فدانا منزرعة بالنخيل السيوى والرطب بإجمالى 1500 نخلة بما يساهم فى إنتاج تمور عالية الجودة وبمواصفات قياسية.

كما تفقد محافظ قنا سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذى يعد من المشروعات الرائدة حيث يتم توزيع إنتاجه على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجى.

يذكر أن محافظة قنا تمتلك منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التى يحتاجها المواطن القنائى وتتمثل فى مشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا والتى تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.