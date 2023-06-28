استعدادات المحافظات وتجهيز المساجد لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - ففى أسوان، أعلن المحافظ أشرف عطية، تجهيز 1381 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الساحات المختلفة، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة، موجها بقيام الوحدات المحلية وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة مع تنفيذ أعمال التعقيم للمساجد والساحات لاستقبال جموع المصلين.

من جانبه، أوضح حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمحافظ، قد تم الاستعداد الجيد والكامل داخل المساجد، وأماكن ساحات الصلاة لأداء الصلاة بسهولة ويسر، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة، وآخر احتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد.

وفى الغربية، قال المحافظ الدكتور طارق رحمى إنه تم تجهيز 372 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك تتضمن ساحات رئيسية الأولى بمنطقة استاد طنطا بمدينة طنطا، والثانية بساحة مساكن كفر حجازى بمركز المحلة الكبرى وكل واحدة منها تستوعب نحو 10 آلاف من المصلين، حيث تم تجهيز وفرش ساحة فرعية بمدن وقرى المحافظة وإعدادها وتجهيزها بالفرش ومكبرات الصوت، والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة على أن يكون أحدهم احتياطيا.

وفى بنى سويف، وجه المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، رؤساء المراكز والمدن من خلال التنسيق مع التموين والغرفة التجارية والجهات ذات الصلة، بالتوسع فى إنشاء منافذ بيع السلع وخاصة اللحوم من أجل تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، مع استمرار الحملات التفتيشية التى تقوم بها اللجان المشكلة لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ أن التوسع فى شوادر اللحوم، ومنافذ بيع السلع بأسعار مناسبة تأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء حيث تتوسع المحافظة فى فتح منافذ بيع للسلع الغذائية وخاصة اللحوم سواء فى شوارد منفصلة أو داخل المعرض الرئيسى بميدان المديرية بمدينة بنى سويف.

وتفقد المحافظ اليوم، شادر بيع اللحوم والسلع الغذائية الاستهلاكية التى تبيع اللحوم بأسعار مخفضة ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال العيد، وتابع أيضا حركة البيع والشراء بالشادر الذى يضم مجموعة من باكيات بيع اللحوم، متبادلا الحديث مع بعض المواطنين الذين تواجدوا خلال الجولة التفقدية بالمعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة بالمعرض، منوها على أهمية تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية فى هذا المجال، مؤكدا تكثيف الحملات التموينية الصباحية والمسائية لمنع كافة صور احتكار السلع الغذائية وغيرها.

وفى سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إعلان حالة الطوارئ ورفع حالة الاستعداد والتأهب القصوى بمستشفيات الجامعة تحسبا لأى طوارئ قد تحدث خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس الجامعة، فى تصريح اليوم الثلاثاء، الانتهاء من مراجعة كافة المستلزمات والتجهيزات الطبية وتجهيز كميات احتياطية داخل المخازن لأقسام الرعاية الحرجة وكذلك التأكد من توافر الأدوية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بمستشفيات الجامعة.

كما شدد على زيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ مع تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التى على رأس العمل لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد.

وفى الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، جاهزية المجازر الحكومية المتواجدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتأكد من انتظام سير العمل بها، استعدادا لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا ضرورة توافر الصرف الصحى والمياه الجارية ومصادر للكهرباء بديلة فى حالة حدوث انقطاع للكهرباء داخل المجازر حفاظا على سلامة اللحوم أثناء عملية الذبح.

وطالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بتوافر مستلزمات عملية الذبح داخل المجزر وصيانة الأختام المستخدمة فى ختم اللحوم وتوفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع مخلفات الذبح، فضلا عن إجراء أعمال التعقيم داخل المجازر ومحيطه الخارجى قبل وبعد عمليات الذبح، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر حفاظا على سلامة الجميع.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمرور على الشوارع الرئيسية والجانبية، كل فى نطاقه للتأكد من عدم إقامة شوارد لذبح وبيع اللحوم بالمخالفة وتوقيع الغرامات المالية المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وناشد المحافظ، المواطنين، بالالتزام بذبح الأضاحى بالمجازر، وعدم الذبح أمام المنازل بالشوارع لضمان سلامة اللحوم والحد من التلوث البيئى وانتشار الأمراض والأوبئة.

وفى المنوفية، شدد المحافظ إبراهيم أبو ليمون على ضرورة رفع درجة التأهب والجاهزية الكاملة بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفورى خلال أيام عيد الأضحى المبارك مع حالات الطوارئ.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم، لمتابعة انتظام منظومة سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ورافقه الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة، والدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور حسين محمد مدير مستشفى حميات شبين الكوم، والدكتور تامر مقشط مدير المستشفى التعليمى، وحسن عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم.

وتفقد المحافظ قسم الأطفال والحالات الحرجة وغرف العناية المركزة، وأقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة التشخيصية والعادية وقسم الإنعاش الرئوى بالمستشفى التعليمى بشبين الكوم.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن هناك لجانا ميدانية للمرور على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال إجازة أيام عيد الأضحى لمتابعة توافر الخدمات الطبية ومدى التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل وتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه يتم تلقى الشكاوى وبلاغات المواطنين عبر غرف العمليات الرئيسية بالمديرية.

وفى سوهاج، أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن رفع درجة الطوارئ داخل الأقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث اتخذت إدارة المستشفيات عدة إجراءات لضمان استمرارية الخدمة الصحية للمواطنين المترددين عليها واستقبال حالات الطوارئ والحوادث أثناء إجازة العيد.

وأوضح رئيس الجامعة، فى بيان اليوم، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى، فقد تم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وتوافر الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة، وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى، بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية، وتم التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الأضحى.

وأكد الدكتور حمدى سعد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أنه تم وضع الخطط الكاملة خلال إجازات عيد الأضحى، وتم اعتماد الجداول بما يضمن توافر وجود الأطقم الطبية بشكل مكثف بالتناوب خلال العيد، موضحا أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين عليها.