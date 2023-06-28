أزمة الوقود تحرق الشارع يوم 28 يونيو 2013 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحت شعار "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، واصلت قناة الوثائقية بث الأحداث التى شهدتها البلاد قبل 10 سنوات، والتى مهدت الطريق لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت الضربة القاضية لعصابة الإرهاب فى كل ربوع الوطن.





وكشفت الوثائقية عما حدث يوم 28 يونيو قبل ساعات من ثورة 30 يونيو، حيث تصاعدت الاشتباكات بين المواطنين بسبب تفاقم أزمة نقص السولار وأسطوانات الغاز. بينما أعلن الجيش المصرى أن حق التظاهر السلبمى مكفول للجميع وأن على الشعب التعبير عن رأيه بحرية لا يمنعهم مانع ولا يقف أمامهم أى حاجز.

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