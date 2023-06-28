ضبط محاولة تهريب عدد من الثعابين والسلاحف فى مطار القاهرة (صور)

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وكشفت التحريات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مسقط على رحلة طيران الخطوط العمانية؛ اشتبه أحمد جمال رشدى، مأمور الجمرك المُعيَّن على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.
وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شاكر، مأمور الجمرك تلاحظ وجود كثافات عضوية متماثلة بكثرة داخل الحقائب.
ومن جانبه، كلَّف تامر عادل مدير الحركة، عبدالرحمن محمود الصياد، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ففوجئ بوجود أكياس من الكتان مغلقة وملفوفه برباط.
وبسؤال الراكب عما بداخلها أفاد بأنها ثعابين، ونظرًا لخطورة الأمر قام أحمد عمر كحك مدير الجمرك بإخطار مسؤولى إدارة الحجر البيطرى والحياة البرية بالمطار تحت رئاسة اللواء الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية.
وتم تشكيل لجنة ضمت كلا من الأطباء البيطريين: "ربيع عبد النبى ومحمد بدر الدين ومارى مراد، ومحمد طه"؛ لفحص مشمول المضبوطات؛ فتبين أنها عبارة عن 11 كيسا بها 73 ثعبانا منهم 48 أحياء و25 قد نفقوا، فضلا عن وجود كيس بداخله اثنتين من السلحفاة، وتم التخلص من النافق بطريقة صحية لا تضر بالبيئة بواسطة أعضاء اللجنة.
ونظرا لعدم وجود الموافقات الاستيرادية تم تسليمهم لأطباء الحجر البيطرى، لإيداعهم بالمعزل لحين تسليمهم لحديقة الحيوان.
ومن جانبه، قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 78 لسنة 2023، وتم التنبيه على الراكب بالتوجه إلى حديقة الحيوان لحضور إجراءات فتح الأكياس وعد وتصنيف المضبوطات بعد العرض الدكتور رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى.
يأتى ذلك؛ تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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