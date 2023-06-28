سنن ذبح الأضحية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه من السنن التى حثنا عليها النبى محمد، صلى الله عليه وسلم عند ذبح الأضحية، أولا أن يبدأ المضحى باستقبال القبلة، أن يضجعها على جنبها، وأن يسم الله تعالى ويكبره قائلا بسم الله الله أكبر، وأن يكون السكين حادا وأن يكون الذبح سريعا.
وعلى صعيد آخر، كشفت دار الإفتاء عن حكم ذبح الأضحية بـ الآلة الكهربائية.
وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: " استخدام الآلة الكهربائية في تذكية الذبائح لا مانع منه شرعًا إذا كانت بها سكين أو نحوها تقطع العروق الواجب قطعها عند الذبح، ويراعى الذبح من أسفل الرقبة، لا من القفا إلا إذا كان سريعًا جدًّا كضربة السيف".
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