حكم ذبح الأضحية بـ الآلة الكهربائية

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك: " استخدام الآلة الكهربائية في تذكية الذبائح لا مانع منه شرعًا إذا كانت بها سكين أو نحوها تقطع العروق الواجب قطعها عند الذبح، ويراعى الذبح من أسفل الرقبة، لا من القفا إلا إذا كان سريعًا جدًّا كضربة السيف".

وعلى صعيد آخر، أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط.